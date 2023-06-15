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Оперштаб Кубани: звук взрыва ночью в Краснодаре связан с переходом самолета на сверхзвук

Ночью 15 июня жителей Краснодара напугал громкий звук, похожий на взрыв. В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что он связан с преодолением самолетом звукового барьера.

Информации о посторонних аппаратах, разрушениях и вспышках зафиксировано не было. Об этом заявили в ЕДДС Краснодара и ближайших районов, а также оперативных службах.

После хлопка жителями был замечен пожар около поселка Плодородного. Однако власти Кубани отмечают, что «это горящая куча мусора, которая никак не связана с услышанным краснодарцами звуком». Возгорание было оперативно потушено.

Татьяна Ручкина

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