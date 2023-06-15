Путин открыл движение на обходах Краснодара и Аксая

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии запуска автомобильного движения на обходе города Аксая в Ростовской области и на дальнем западном обходе города Краснодара, сообщает пресс-служба Кремля.

Два участка федеральной трассы М-4 «Дон» призваны разгрузить подъезды к Ростову-на-Дону и Краснодару от транзитного потока. Проект реализуется по поручению президента России в рамках развития дальних автомобильных подходов к Крымскому мосту. Строительство 65-километрового восточного обхода Аксая — города-спутника Ростова-на-Дону, а также 51-километрового западного обхода Краснодара завершено ранее запланированных сроков.

Владимир Путин, обращаясь к участникам открытия новых дорожных объектов, отметил, что современные скоростные трассы улучшат связанность территорий, существенно сократят время для туристов, которые едут отдыхать на курорты Крыма и Кубани, в целом повысят транспортный, промышленный, аграрный, экономический потенциал регионов юга России.

Анна Перова, Краснодар