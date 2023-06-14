Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Строительство газопровода в Чердынском и Красновишерском округах начнется в этом году

В этом году ООО «Газпром межрегионгаз» планирует приступить к строительно-монтажным работам по межпоселковому газопроводу Соликамск — Серегово. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края со ссылкой на гендиректора газовой компании Сергея Густова. 

Протяженность газопровода — около 180 км. Он будет проходить по территории Чердыни, Красновишерска, Рябинино, Ныроба и других населенных пунктов Чердынского и Красновишерского городских округов. Сейчас эти территории не газифицированы. Стоимость строительства объекта не уточняется. Ранее источники «Ъ-Прикамье» оценивали газопровод в 1,5–2 млрд руб.

Всего в 2023 году «Газпром межрегионгаз» планирует провести в Прикамье проектно-изыскательские работы по 42 объектам общей протяженностью более 900 км.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...