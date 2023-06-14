Строительство газопровода в Чердынском и Красновишерском округах начнется в этом году

В этом году ООО «Газпром межрегионгаз» планирует приступить к строительно-монтажным работам по межпоселковому газопроводу Соликамск — Серегово. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края со ссылкой на гендиректора газовой компании Сергея Густова.

Протяженность газопровода — около 180 км. Он будет проходить по территории Чердыни, Красновишерска, Рябинино, Ныроба и других населенных пунктов Чердынского и Красновишерского городских округов. Сейчас эти территории не газифицированы. Стоимость строительства объекта не уточняется. Ранее источники «Ъ-Прикамье» оценивали газопровод в 1,5–2 млрд руб.

Всего в 2023 году «Газпром межрегионгаз» планирует провести в Прикамье проектно-изыскательские работы по 42 объектам общей протяженностью более 900 км.