Прокурор добавил за сообщество

Гособвинитель попросил приговорить бывшее руководство АО «Нижегородский водоканал» и его предполагаемых сообщников на сроки от 13 до 19 лет за получение взяток от поставщиков в составе организованного преступного сообщества (ОПС). Общая сумма запрошенных прокуратурой штрафов подсудимым совокупно составила 450 млн руб. По фабуле дела, в 2018–2020 годах экс-гендиректор Николай Николюк возглавил нижегородское крыло преступного сообщества, созданного москвичами Олегом Лобановым и Ильей Рыжим, и собирал взятки через посредников. Защита пятерых обвиняемых готовится выступить с речами о невиновности, из четырех основных фигурантов только Николай Николюк частично признал получение денег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемым в получении взяток грозит серьезное наказание и многомиллионные штрафы

Фото: Роман Рыскаль, Коммерсантъ Обвиняемым в получении взяток грозит серьезное наказание и многомиллионные штрафы

Фото: Роман Рыскаль, Коммерсантъ

В Канавинском райсуде Нижнего Новгорода начались прения сторон по резонансному уголовному делу о взятках в АО «Нижегородский водоканал». В получении откатов с подрядчиков обвинили бывшего гендиректора Николая Николюка, его первого заместителя Александра Сидляревича, учредителя московских фондов «Отрада и утешение» и «Общество друзей монастыря Ватопед на святой горе Афон» Олега Лобанова и его зятя Артема Василенко. Пятому фигуранту, нижегородскому предпринимателю Владимиру Пшеничникову, вменили покушение на мошенничество, связанное с поставкой мебели якобы по завышенным ценам.

По версии гособвинения, в 2018–2020 годах Олег Лобанов и Илья Рыжий в Москве создали организованное преступное сообщество (ОПС) для вымогательства взяток с подрядчиков, поспособствовав назначению Николая Николюка на руководящую должность в Нижегородский водоканал. Он, как полагает следствие, возглавил нижегородское крыло ОПС, получая взятки через заместителей Александра Сидляревича и Александра Жернокова, Артема Василенко и Сергея Багаева, ставшего негласным советником гендиректора.

Как следовало из оглашенных во вторник материалов дела, четверо обвиняемых получили в виде откатов 41 млн руб.

Половину этой суммы передал московский коммерсант Алексей Юнкевич: его компании «Юникон-ЗСК» и «Инвестиционные технологии» выступали субподрядчиками по крупным инвестконтрактам водоканала на ремонт коллекторов, и Николай Николюк якобы грозил расторжением контракта с генеральным подрядчиком. Другим эпизодом обвинения стали откаты от поставщиков «Технострой», «Промхимсервис» и «Нижегородец». Последняя компания выиграла тендер на благоустройство территорий после раскопок и перекладки сетей, перечислив на указанные счета в общей сложности 11 млн руб., чтобы руководство водоканала работало с ней.

Другие поставщики также платили, по версии прокуратуры, за своевременную оплату по договорам, сохранение и продление контрактов, а также увеличение объемов поставок необходимой водоканалу продукции или услуг. Любопытный эпизод связан с клининговой компанией «Адамант-НН», директор которой Оксана Брызгунова за продление контрактов фиктивно трудоустроила супругу Сергея Багаева с ежемесячной зарплатой 200 тыс. руб. Всего госпожа Багаева заработала 1,4 млн руб., которые следствие посчитало взяткой за пролонгирование договоров с водоканалом.

В целом, по версии следствия, большую часть откатов забирали Олег Лобанов и Илья Рыжий: им уходило 80% собранных с коммерсантов взяток, которые фигуранты дела получали лично в кафе, торговых центрах в Нижнем Новгороде и Москве, на вокзалах и съемных квартирах.

Также средства переводили через аффилированные фирмы в Омске, Нефтекамске, Нижнем Новгороде, Перми и Москве, а также благотворительные фонды Олега Лобанова. Команде Николая Николюка при этом денег не хватало: из расшифровки оглашенной прослушки переговоров следовало, что «харчевания» фигурантам мало, и материально обеспечивать всех предполагаемых участников преступной схемы Николаю Николюку было сложно. А с приходом «Маленького», так они называли Артема Василенко, доли уменьшились, поэтому необходимо было собирать больше взяток.

При этом поймать Илью Рыжего силовикам не удалось: один из предполагаемых организаторов группировки не задержан.

Прокурор, посчитав доказанным существование ОПС, запросил суровые сроки для четверых основных обвиняемых.

Николая Николюка он предложил приговорить к 19 годам в колонии строгого режима со штрафом 120 млн руб., Олега Лобанова — к 18,5 года со штрафом 120 млн руб. соответственно. Александра Сидляревича прокуратура попросила наказать заключением на 18 лет и штрафом в 110 млн руб., Артему Василенко запросили срок в 13 лет и штраф в 100 млн. Единственного не находящегося под стражей поставщика мебели Владимира Пшеничникова гособвинитель попросил осудить на 3,5 года.

Обвиняемые и их адвокаты не стали комментировать запрошенные сроки — свою позицию они выскажут в защитительных речах. Вину в получении денег по части эпизодов признал лишь Николай Николюк, но и он в суде сообщил, что ничего не делал для поставщиков, что входило бы в квалификацию взятки. Остальные фигуранты ранее заявляли о своей невиновности. Добавим, что реальные сроки, несмотря на сделку со следствием, в выделенных уголовных делах получили бывший заместитель по развитию водоканала Александр Жерноков и порученец директора Сергей Багаев.

Роман Рыскаль