ООН обеспокоена возможным использованием на Украине снарядов с обедненным ураном

ООН обеспокоена применением снарядов с обедненным ураном в любой точке мира, в том числе на Украине, заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак на брифинге. При этом вопрос об ответственности Лондона за передачу таких снарядов Киеву он переадресовал британским властям.

«Вы знаете, что мы обеспокоены по поводу применения обедненного урана в любом месте мира, это касается и данной ситуации»,— сказал он. «Думаю, вам следует задать этот вопрос соответствующим властям в Британии»,— ответил он на вопрос журналиста о том, должна ли Великобритания нести ответственность за контроль за уничтожением обедненного урана на Украине (цитаты по «РИА Новости»).

Великобритания в марте сообщила о планах направить Украине снаряды с обедненным ураном. Власти страны назвали его стандартным компонентом в вооружениях. Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи 25 апреля сообщил, что Великобритания направила Украине «тысячи комплектов» снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Он отметил, что Лондон не считает себя обязанным следить за тем, где применяются эти снаряды, а также ликвидировать последствия их использования. Посольство РФ в Великобритании в ответ заявило, что Запад уготовил Украине роль радиоактивного «могильника».

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