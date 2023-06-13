Единоросса зарезал помощник

На территории Новой Москвы в субботу, 11 июня, в собственном доме был убит депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от «Единой России» Александр Колодич, его жена получила ножевые ранения. По подозрению в убийстве задержан помощник по дому семьи Али Расулов, который признал вину.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Тело 58-летнего председателя комитета думы ХМАО-Югры по бюджету, финансам и налоговой политике Александра Колодича с ножевыми ранениями было обнаружено в его доме в поселке Сосенское (Новая Москва) 12 июня. Его жена Ирина Колодич была госпитализирована с ножевыми ранениями. СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц). В ходе расследования задержан 36-летний мужчина, который признал свою вину.

Как установило следствие, убийство 11 июня совершил помощник по дому после ссоры с хозяином из-за оплаты работы. По данным telegram-канала «112», им оказался уроженец Таджикистана Али Расулов. В ходе бытового конфликта он нанес депутату и его супруге многочисленные ножевые удары, от которых Александр Колодич скончался. «Меня задержали за убийство. Человека я зарезал. Мы поругались»,— ответил в ходе допроса задержанный (видео допроса опубликовал СКР). Следствие планирует ходатайствовать перед Пресненским районным судом Москвы о заключении его под стражу.

Александр Колодич родился 20 марта 1965 года в селе Седельниково (Омская область). В 1998 году окончил Тюменский нефтегазовый университет по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». С 1990 по 1996 год работал директором Нефтеюганского многоотраслевого хозрасчетного предприятия «Овация». Затем — гендиректором ЗАО «Нефтеюганское городское автотранспортное предприятие». С 2002 года являлся генеральным директором компании «Техно-Альянс», с 2011 года — директором промышленно-торговой компании «Техно-Альянс» (Нефтеюганск). С 2011 по 2016 год был депутатом думы ХМАО V созыва, в 2021 году избран депутатом думы VII созыва.

Соболезнования в связи со смертью депутата Александра Колодича выразили председатель думы ХМАО Борис Хохряков и губернатор Наталья Комарова. «Александр Васильевич посвятил жизнь служению людям, Югре. Он стремился сделать все, чтобы жизнь югорчан была лучше»,— говорится в сообщении Натальи Комаровой, опубликованном на сайте правительства региона.

Господин Колодич был избран в думу ХМАО по списку кандидатов от партии «Единая Россия». В ближайшие 14 дней региональный парламент должен принять постановление о досрочном сложении его полномочий в связи со смертью. Затем партия определится с тем, кому перейдет его мандат, и уведомит об этом избирательную комиссию ХМАО.

Анастасия Таначева