Лукашенко объяснил решение помиловать Протасевича

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что решил помиловать экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, потому что тот «сделал все, что обещал». Он добавил, что молодой человек «никого не убивал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Александр Лукашенко Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Роман Протасевич Фото: facebook.com / pr0tez Следующая фотография 1 / 2 Александр Лукашенко Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Роман Протасевич Фото: facebook.com / pr0tez

«Этот парень сделал все, что обещал. Это не потому, чтобы не попасть в тюрьму. Он признался, что неправильно поступил. На фронте он не был, никого не убивал»,— заявил господин Лукашенко журналистам во время рабочей поездки в Минскую область (цитата по БЕЛТА).

Романа Протасевича и его девушку россиянку Софью Сапегу задержали в мае 2021 года после приземления в аэропорту Минска самолета компании Ryanair. В мае 2023-го суд приговорил господина Протасевича к восьми годам колонии. Его признали виновным по делу о заговоре для захвата власти неконституционным путем, а также публичных призывах к актам терроризма и оскорблении президента. В том же месяце президент Белоруссии его помиловал.

Госпожу Сапегу приговорили к шести годам колонии за разжигание социальной вражды. В апреле этого года была запущена процедура ее передачи в Россию. 7 июня Александр Лукашенко помиловал и ее тоже. Ее передали из исправительной колонии в Гомеле делегации Приморского края, возглавляемой губернатором Олегом Кожемяко (девушка родилась во Владивостоке).

Лаура Кеффер