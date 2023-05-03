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Коммерсантъ FM
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Экс-главреда Telegram-канала Nexta Протасевича приговорили в Белоруссии к 8 годам колонии

Минский областной суд приговорил экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича к 8 годам колонии. Он признан виновным по делу о заговоре для захвата государственной власти в Белоруссии неконституционным путем, сообщает БЕЛТА. Еще двое фигурантов дела Ян Рудик и Степан Путило заочно приговорены к 19 и 20 годам колонии. Они проживают за пределами страны.

В конце апреля господин Протасевич в своем выступлении на суде с последним словом просил назначить ему «справедливое наказание, не связанное с лишением свободы». Он выражал готовность возместить ущерб, который причинил своими действиями. Гособвинение просило суд приговорить его к 10 годам заключения. Генпрокуратура Белоруссии говорила, что молодой человек выполнил все условия досудебного соглашения о сотрудничестве.

Роман Протасевич

Роман Протасевич

Фото: Reuters

Роман Протасевич

Фото: Reuters

Романа Протасевича и его подругу россиянку Софью Сапегу задержали в аэропорту Минска в мае 2021 года. Лайнер принудительно посадили в столице Белоруссии после сообщений о бомбе. Господин Протасевич сотрудничает с правоохранительными органами и находится на свободе на время следствия. Госпожу Сапегу приговорили к 6 годам колонии за разжигание социальной вражды. В апреле 2023-го запустили процедуру ее передачи в Россию, генпрокуратура Белоруссии уже одобрила ее экстрадицию. Суд в Москве рассмотрит вопрос о ее выдаче 24 мая.

Лаура Кеффер

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