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Коммерсантъ FM
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В Кремле переадресовали вопрос о гибели генерал-майора Горячева Минобороны

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о гибели начальника штаба 35-й общевойсковой армии России генерал-майора Сергея Горячева. Он переадресовал этот вопрос Минобороны. О гибели генерал-майора в зоне боевых действий на запорожском направлении в результате ракетной атаки сообщал военкор Юрий Котенок. Минобороны информацию не комментировало.

«В результате ракетной атаки противника погиб начальник штаба 35-й общевойсковой армии генерал-майор Сергей Горячев»,— написал Юрий Котенок в Telegram.

По словам военкора, генерал-майор погиб во время тяжелых боев, которые шли весь день 12 июня почти по всей линии боевого соприкосновения группировки «Восток». Особенно тяжелая обстановка, по словам военкора, на Времевском выступе и в полосе обороны 60-й и 37-й мотострелковых бригад.

«Это нужно в министерстве обороны спрашивать»,— сказал Дмитрий Песков на брифинге.

Согласно информации на сайте Минобороны, до начала военной операции Сергей Горячев командовал 201-й военной базой в Таджикистане, ранее возглавлял оперативную группу российских сил в Приднестровье. В ходе боевых действий на Украине был командиром 5-й отдельной танковой бригады, потом стал заместителем командующего 35-й общевойсковой армии (с присвоением звания генерал-майора), позднее — начальником штаба.

Сергей Горячев родился в 1970 году в подмосковном городе Ожерелье, окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, Общевойсковую академию вооруженных сил России. Награжден орденом Мужества, орденами «За военные заслуги» и «За заслуги перед Отечеством».

Милена Костырева; Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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