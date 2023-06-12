ТАСС: в Новой Москве убили депутата из Ханты-Мансийска

В Новой Москве в подвале частного дома обнаружено тело 58-летнего мужчины с ножевыми ранениями, сообщил Следственный комитет России. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы уточняет, что убили депутата Александра Колодича из Югры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Единая Россия Фото: Единая Россия

По данным следствия, мертвого мужчину нашли в подвале дома в поселке Сосенское в Новой Москве. «Между погибшим и помощником по дому произошел конфликт, в ходе которого последний нанес ножевые ранения мужчине, на крики в подвальном помещении пришла супруга погибшего, которой фигурант также нанес ножевые ранения»,— говорится в сообщении СКР.

Утверждается, что после убийства подозреваемый закопал тело мужчины в подвале и сообщил об этом своему брату, который позвонил сыну погибшего. В настоящее время 36-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве. Супруга погибшего с ножевыми ранениями доставлена в столичную больницу.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц).

Согласно информации на сайте «Единой России», Александр Колодич был депутатом думы Ханты-Мансийского автономного округа—Югры седьмого созыва, а также председателем комитета округа по бюджету, финансам и налоговой политике.

Милена Костерева