В Петербурге открылся летний стадион на озере Долгом

В Приморском районе Петербурга начал работать новый летний стадион на озере Долгом на 34 тыс. кв. м., сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе строительной компании City Solutions. Церемонию открытия посетил губернатор Александр Беглов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба строительной компании City Solutions Фото: Пресс-служба строительной компании City Solutions

Стадион был построен компанией City Solutions совместно с администрацией Приморского района в рамках соглашения о развитии социальной инфраструктуры. На 34 тыс. кв. м. комплекса есть два футбольных поля с подогревом, одно из них — 105 на 68 м. Как отметили в компании, это соответствует требованиям организации FIFA к площадкам для проведения международных матчей. Для зрителей установлены переносные трибуны вместимостью в тысячу зрителей.

Кроме того, на стадионе оборудованы баскетбольная и волейбольная площадки, шесть стометровых дорожек для легкой атлетики, площадки для общей и специальной физподготовки. Рядом со спортплощадками располагается административно-бытовой комплекс с раздевалками и душевыми.

«Нам удалось завершить большой комплекс работ, благодаря чему Приморский район получил большой современный центр для занятий игровыми видами спорта и легкой атлетикой. Мы надеемся, что новый современный стадион много лет будет радовать горожан — любителей футбола, баскетбола, волейбола, и профессиональных спортсменов и разных команд и клубов Санкт-Петербурга»,— заключил генеральный директор City Solutions Василий Тимофеев.

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