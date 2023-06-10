Посол Украины оценил ущерб из-за разрушения Каховской ГЭС в $14 млрд

Посол Украины в Германии Алексей Макеев считает, что ущерб от разрушения Каховской ГЭС составит около $14 млрд. Он сказал, что в Херсонской области уже зафиксировали гибель рыбы и ущерб для рыбного хозяйства из-за потери биологических ресурсов будет серьезным.

По мнению господина Макеева, в результате ЧП на несколько лет стали неэксплуатируемыми более 20 тыс. га сельскохозяйственных угодий. «Зернохранилища находятся под водой. Немногие суда в черноморских портах, которые поставляют зерно по всему миру, могут быть загружены»,— сказал дипломат в интервью медиагруппе Funke (цитата по ТАСС).

Каховская ГЭС обрушилась 6 июня. В Херсонской области введен режим ЧС, оттуда эвакуировали более 6 тыс. человек. Врио губернатора региона Владимир Сальдо оценил ущерб как минимум в 1,5 млрд руб. Россия и Украина обвиняют в случившемся друг друга.

О развитии ситуации читайте в публикации «Ъ» «Дамба о двух концах».

Лаура Кеффер