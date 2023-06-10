Министр экономики Аргентины: Chevron вложит $500 млн для разработки сланцевого месторождения Вака-Муэрта

Американская нефтяная компания Chevron вложит более $500 млн в разработку производства в западной провинции Аргентины Неукен. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра экономики Аргентины Серхио Масса.

Как отмечает Reuters, в провинции Неукен находится крупнейшее в стране сланцевое месторождение Вака-Муэрта. Согласно подготовленному плану, первые инвестиции планируются до июля, добавил господин Масса.

Местная администрация Неукена предоставила Chevron разрешение на добычу сланца в провинции в 2022 году. Изначально компания предполагала, что для проекта потребуются инвестиции в размере $80 млн.