Си Цзиньпин приветствовал инициативу африканских стран по урегулированию конфликта на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамофосой приветствовал инициативу африканских стран по урегулированию российско-украинского конфликта. Он объяснил, что позиция Пекина заключается в убеждении в необходимости мира.

«Хорошо, что господин президент и лидеры соответствующих африканских стран сформировали мирную делегацию для посещения России и Украины»,— сказал господин Си (цитата по «Интерфаксу»). Он выразил надежду, что «миролюбивые и отстаивающие справедливость страны» смогут убедить в необходимости мира и способствовать переговорам.

Председатель КНР считает, что есть надежда на создание сторонами благоприятных условий для урегулирования. Господин Рамофоса со своей стороны поддержал мирную инициативу Китая. Он выразил надежду на то, что стороны «возобновят переговоры как можно скорее».

За время российско-украинского конфликта было предложено уже несколько мирных инициатив. Кроме Китая и стран Африки с ними выступали Ватикан, Бразилия, Индонезия и другие страны. Африканская миссия предполагает в первую очередь прекращение боевых действий. Шесть стран, которые выступили с предложением о мире, считают, что переговоры могут начаться без отвода российских войск с территорий, которые Киев считает своими.

Об африканской мирной инициативе — в материале «Ъ» «У мира глаза велики».

Леонид Уварчев