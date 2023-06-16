Первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин о перспективах ESG-финансирования в России

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой Сбербанка Фото: Предоставлено пресс-службой Сбербанка

— Как вы оцениваете текущую ситуацию в области ESG-финансирования в России?

— Прошлый год для российского ESG-мира стал годом проверки на прочность, тем не менее рынок устойчивого финансирования адаптировался к новым условиям и начиная со второй половины 2022 года демонстрирует медленный, но все-таки рост. Российские компании продолжают осваивать инструменты ответственного финансирования, а банки — наращивать объем «зеленых» и ESG-кредитов. По прогнозам, в 2023 году рынок ESG-облигаций вырастет до 400 млрд руб. после падения этого рынка в прошлом году вдвое, до 106 млрд руб. Если говорить про Сбер, то наш портфель ответственного финансирования, включающий «зеленые», социальные и ESG-кредиты, стабильно растет и уже превышает 1,5 трлн руб. В наших планах увеличить его за этот год на 30%, до 1,7 трлн руб. Рост портфеля говорит о том, что заемщики не только не заморозили текущие зеленые проекты, но и планируют новые.

— Насколько тенденции в этой области в России будут сопоставимы с мировыми трендами в этом году?

— Тенденции роста рынка устойчивого финансирования и выпуска ESG-бондов в России и в мире схожи. После замедления мировой динамики рынка в 2022 году ожидается увеличение объемов размещения новых ESG-облигаций на 5–17%. Наибольший рост ожидается в Латинской Америке (+60%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (+20%). В России, как и во многих зарубежных странах, идет работа над созданием необходимых документов по регулированию рынка, Сбер принимает в ней активное участие. Нашим основным фокусом является создание независимых стандартов, отражающих особенности ведения бизнеса в России и в дружественных странах, а также сближение и взаимное признание ESG-подходов и требований. Ключевыми объединениями для нас являются ШОС и БРИКС, и мы вместе с Минэкономразвития России уже ведем работу в этом направлении.