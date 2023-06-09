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Коммерсантъ FM
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Wildberries снимет с причастных к «нелегальному продвижению» продавцов ограничения на вывод средств

Маркетплейс Wildberries решил снять временные ограничения по выводу средств из личных кабинетов всех продавцов, которых проверяли в связи с «нелегальными способами продвижения» на площадке с помощью внешних сервисов. В пресс-службе Wildberries уточнили, что ограничения на вывод средств будут сняты в течение ближайших 24 часов.

«Wildberries продолжает настаивать на незаконности использованного ими метода рекламы на платформе, а также на причинении этими действиями значительного финансового ущерба. Тем не менее в случае подписания двухстороннего соглашения о взаимном урегулировании всех спорных вопросов компания готова списать данный ущерб»,— сообщила пресс-служба онлайн-ритейлера (цитата по ТАСС).

После снятия ограничений в течение ближайших суток продавцы смогут продолжить работу в обычном режиме. Предпринимателям, которые получили «необоснованную выгоду за счет незаконного использования ресурсов компании», Wildberries намерен «предъявить претензии». Однако в отношении продавцов, которые готовы к «деятельному сотрудничеству в рамках сложившейся ситуации», маркетплейс откажется от взыскания убытков.

11 мая маркетплейс Wildberries сообщил о раскрытии «нелегальных способов продвижения» на площадке с помощью внешних сервисов. Компания утверждала, что продавцы маркетплейса с помощью бота в Telegram настраивали рекламные кампании на площадке, но не оплачивали их. Ущерб от описанной махинации компания оценила в 650 млн руб. Аккаунты 300 продавцов, которые воспользовались такими услугами, заблокировали.

Милена Костерева

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