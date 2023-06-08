В Лондоне умер предприниматель Георгий Шуппе

Российский IT-предприниматель и бывший зять Бориса Березовского Георгий Шуппе умер в возрасте 52 лет. Об этом сообщила бывший коммерческий директор «Ъ» Валерия Любимова в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta). Причина смерти — сердечный приступ. С 2004 года он жил в Лондоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Георгий Шуппе

Фото: Anewtake / Wikimedia Георгий Шуппе

Фото: Anewtake / Wikimedia

В 1996 году Георгий Шуппе создал первого в России частного интернет-провайдера — компанию Cityline. К моменту завершения деятельности в 2001 году Cityline обслуживал более 150 тыс. абонентов. Также Георгий Шуппе стал одним из основателей продюсерского центра NetSkate. В 2004 году переехал в Великобританию и занимался венчурными инвестициями в инновационные проекты в Великобритании, Германии, США.

С 1997 по 2012 год был в браке с дочерью Бориса Березовского Екатериной. В 2014 году СКР обвинил Георгия Шуппе в организации убийства основателя сети магазинов «Партия» Александра Минеева. Георгия Шуппе объявили в федеральный розыск. В 2017 году Магистратский суд Вестминстера отказал России в его экстрадиции.

Лусине Баласян