Криптобиржи попали в ощуп

Иски финансового регулятора США, Комиссии по ценным бумагам и биржам, поданные в отношении двух ведущих криптобирж — Binance и Coinbase, вызвали заметную реакцию на мировом криптовалютном рынке. Теперь его участники и эксперты спорят, насколько масштабную реформу регулирования криптовалютного рынка могут вызвать претензии властей США к ведущим криптобиржам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic/Illustration/File Photo, Reuters Фото: Dado Ruvic/Illustration/File Photo, Reuters

События последних нескольких дней привели к заметному переполоху на криптовалютном рынке, который и без того переживает непростые времена. Напомним, в минувший понедельник, 5 июня, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance и ее основателя Чанпэна Чжао, обвинив их в нарушении американского законодательства по 13 пунктам.

Но если иски против Binance в последние месяцы идут один за другим, то вчерашний иск той же SEC теперь уже против крупнейшей в США криптовалютной платформы Coinbase не на шутку встревожил рынок. Курс биткойна упал на 5%, а инвесторы вывели с криптобирж Binance и Binance.US более $790 млн.

Некоторые СМИ уже заговорили, что обвинения SEC могут означать «последний вздох» для криптовалютного рынка.

Дело в том, что SEC обвинила Binance и Coinbase в осуществлении биржевой деятельности на территории США без получения соответствующей лицензии. Однако криптовалютами и привязанными к ним активами эти платформы торгуют далеко не первый год и делают это совершенно открыто — а вопросы по лицензии у регулятора возникли только сейчас.

«Основатель Coinbase Брайан Армстронг давно запрашивал SEC, чтобы понять четкие правила работы, и следовал существующим правилам, насколько это было возможно,— заявил в интервью The Wall Street Journal один из первых инвесторов этой биржи, Адам Дрейпер.— Он никогда не был настроен против властей».

Эксперты отмечают, что именно Coinbase изначально занимала наиболее консервативную позицию в том, какими активами торговать. Так, во время очередного бума криптовалют в 2017 году она торговала только биткойнами и несколькими другими активами, которые уже были широко признаны во всем мире, воздерживаясь от торговли более нишевыми и рисковыми активами. Но по мере расширения деятельности других крупных криптобирж, таких как FTX или Binance, биржа Coinbase тоже расширила ассортимент своих услуг и теперь торгует примерно 240 криптоактивами.

Теперь же SEC обвиняет Coinbase в том, что она торгует по меньшей мере 13 активами, на операции с которыми она должна была получить лицензию по торговле ценными бумагами.

Похожая ситуация наблюдалась в США десять лет назад, когда Минфин США отреагировал на рост популярности криптовалют, торговавшихся к тому времени на свободном рынке, но без строгих правил и получения соответствующих лицензий или раскрытия информации. В марте 2013 года Минфин выпустил руководство, в котором криптовалюты по сути приравнивались к обычным платежным системам и, таким образом, на них распространялись требования по раскрытию информации о платежах для противодействия отмыванию денег и других финансовых преступлений. После этого внимание на криптовалюты обратили регуляторы других стран, которые стали либо разрабатывать для них регулирующие нормы, либо просто запрещать торговлю ими.

Однако за прошедшие годы скорость развития крипторынка нередко обгоняла разработку регулирующих норм. Теперь участники рынка заявляют, что регуляторам не мешало бы самим внести большую ясность в регулирование торговлей криптоактивами.

«SEC не пишет законы, а только выдвигает обвинения. Мы уверены, что суды докажут неправоту Гэри Генслера (председатель SEC),— заявила вчера глава Blockchain Association Кристин Смит.— Вопреки утверждениям Генслера до сих пор нет достаточной ясности в регулировании цифровыми активами — об этом было сказано уже на двух заседаниях профильных комитетов Конгресса. Blockchain Association готова отстаивать права наших членов и всей криптоиндустрии, защищаясь и в Конгрессе, и в судах».

Теперь выяснять обоснованность претензий SEC к криптобиржам будет суд. «Каким бы ни было решение суда, оно станет одним из самых значимых в истории криптовалютного рынка»,— полагает господин Дрейпер.

Евгений Хвостик