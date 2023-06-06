Неугольно ли пожаловать на юг

Кузбасс жалуется на сокращение вывоза угля на экспорт в западном и южном направлениях: по словам губернатора региона Сергея Цивилева, ОАО РЖД принимает на погрузку не более 60–70% согласованных объемов. Статистика ОАО РЖД не подтверждает это по портам северо-запада, но указывает на снижение погрузки экспортного угля в направлении южных портов, это объясняется ростом перевозки пассажиров и неугольных грузов. По мнению экспертов, на западном направлении экспорта цены на уголь заметно упали под давлением низких цен на газ, что может оказывать давление на маржинальность поставок небольших экспортеров Кузбасса, не обладающих собственным вагонным парком и портовыми мощностями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Угольщики Кузбасса, традиционно недовольные прохождением экспортных грузопотоков по железной дороге на восток, теперь жалуются на темпы вывоза угля в западном и южном направлении. Как сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на заседании комиссии Госсовета по направлению «Энергетика», ОАО РЖД принимает на погрузку в этих направлениях «не более 60–70% от согласованных, утвержденных техническими планами объемов» (цитата по ТАСС). Такая ситуация отмечается с апреля, пояснил он.

Темпами отгрузок на восток он также остался недоволен, напомнив, что по поручению президента РФ из Кузбасса на экспорт в восточном направлении должно быть вывезено 63 млн тонн, а соглашение с ОАО РЖД по гарантированному вывозу составляет 53 млн тонн. «Это за два года уже минус 20 млн тонн»,— сказал он, добавив, что ситуация усугубляется снижением цен и на западе, и на востоке. «С начала апреля цены снизились в полтора раза»,— отметил господин Цивилев.

В ОАО РЖД, впрочем, не отмечают снижения погрузки в направлении портов северо-запада, говоря лишь о проблемах на юге. Как сообщили в ОАО РЖД, за пять месяцев на экспорт направлено 84,8 млн тонн угля, из них более половины — 45,1 млн тонн — на восток, что на 10% больше, чем в прошлом году. «Наибольшими темпами растет отгрузка на восток из регионов, с которыми по поручению руководства страны ОАО РЖД заключило соглашения о вывозе угля,— констатируют в монополии.— Например, Кузбасс благодаря приоритету увеличил погрузку в этом направлении на 19,5%, до 22,7 млн тонн». На северо-западе также отмечается существенный прирост по углю — на 22,8% до 25,5 млн тонн. В частности, из Кузбасса вывезены в этом направлении 18,4 млн тонн — на 14,2% больше, чем в прошлом году.

Хуже результаты по портам юга, куда за январь—май отправили 13,3 млн тонн угля — на 11% меньше, чем годом ранее. ОАО РЖД объясняет это крайней интенсивностью движения.

«Сказывается рекордный объем пассажирских перевозок и переориентация сюда других грузов: зерна (рост в 2,5 раза), удобрений (рост на 16,2%) и других»,— говорят в монополии, отмечая, что совокупные перевозки грузов в южные порты выросли на 1,2%, до 40 млн тонн.

От поставок угля на альтернативные востоку направления, по действующей методике, зависят квоты конкретных грузоотправителей Кузбасса при поставке экспортного угля на восток. Если у кого-то из них поставки на северо-запад и юг снизились в апреле—мае, то это может отразиться на квоте в восточном направлении на август.

Цены на энергетический уголь 6000 ккал на базисе FOB Дальний Восток в конце мая были на уровне $128 за тонну, говорит Борис Красноженов из Альфа-банка. При этом цены на уголь аналогичных марок на базисе FOB Балтика упали до $83 за тонну. Дешевый газ, который на споте в Европе сейчас торгуется на уровне $270–300 за тысячу кубометров, объективно вытесняет уголь, отмечает эксперт. «Можно предположить, что при данном уровне цен на западном направлении небольшие экспортеры в Кузбассе без собственного вагонного парка и портовых мощностей могут сталкиваться с серьезным давлением на маржу и с отсутствием стабильного спроса со стороны европейских потребителей,— говорит господин Красноженов.— Проблемы могут также возникать при поставках более дешевого угля низкой калорийности (5000–5500 ккал)».

Наталья Скорлыгина, Евгений Зайнуллин