Рекламный рынок в первом квартале вырос на 8%, до 140–145 млрд рублей

Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения в первом квартале вырос год к году на 8% и составил 140–145 млрд руб., подсчитали в Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Региональный рекламный рынок, начиная с середины 2022 года, отмечают в ассоциации, показывает более высокую динамику по сравнению с федеральным рынком. «И хотя это происходит не во всех сегментах, в целом такой тренд четко прослеживается»,— говорится в сообщении. Так, объем отечественного регионального рекламного рынка (без учета московского) по четырем медиасегментам — телевидению, радио, прессе и наружной рекламе — достиг 9,5–9,7 млрд руб., что примерно на 12% больше предыдущего года.

В компании «Игроник» фиксируют, что в текущем году рекламные бюджеты в квартале достаточно высокие во всех медиа, но особенно в сегменте телевидения и ООН (Out-of-Home). Однако нельзя забывать о том, что базой для расчета является первый квартал 2022 года и СВО, напоминает управляющий директор дивизиона объединенного баинга группы компаний Анастасия Сергеева: «Тогда уходили иностранные рекламодатели, а наши российские бренды брали паузу, чтобы переформатировать бюджеты, изменить креатив и скорректировать прогнозы по продажам и затраты на маркетинг».

В Havas Media (группа АДВ) также отмечают рост ряда медиа — интернета, наружной рекламы и радио. «Несмотря на высокую базу первого квартала в ТВ также наблюдаются активно растущие сегменты — экосистемы, банки, маркетплейсы и фастфуд»,— добавил гендиректор организации Дмитрий Ульяшенко.

Реклама является производной российской экономики, что говорит о высокой степени адаптации к кризису и способности к росту в условиях неопределенности, утверждает исполнительный директор NMi Group Ирина Михеева. По ее данным, увеличение объемов рынка варьируется в пределах 13,5–15%. «Коллеги из АКАР приводят оценку объемов распространения рекламы в традиционных медиа, что не учитывает e-commerce, который продолжает двигать рынок и наращивать объемы»,— отмечает госпожа Михеева.

В АКАР объяснили, что в результате «радикальных изменений на отечественном рекламном рынке», коснувшихся структур рекламодателей, рекламных агентств, рекламных площадок, возникли сложности с оценкой объемов рекламного рынка, особенно в части отдельных сегментов. На это повлияли две группы факторов, добавляют в ассоциации: «Во-первых, российский рекламных рынок утратил часть важных источников информации, заменить которые в полном объеме пока не удалось, на это требуется время». Во-вторых, на рынке в настоящее время наиболее стремительно развиваются новые подсегменты и направления, по которым пока нет единого понимания, как учитывать и верифицировать их объемы, сообщили в АКАР.

Если не принимать во внимание базу 2022 года, то во всех медиа в разных долях сильны финансовый сектор, ритейл, недвижимость, говорит госпожа Сергеева о драйверах роста первого квартала. Она уточняет, что это основные категории рекламодателей на данный момент. «Нельзя забывать и о том, что в абсолютном выражении рост бюджетов происходит за счет инфляции,— в ТВ и ООН в 2023 году она была особенно выражена»,— напоминает Анастасия Сергеева.

Госпожа Михеева уточняет, что рост в первом квартале связан с ростом бюджетов российских рекламодателей, выходом на рекламный рынок новых игроков, ростом объемов e-com как отдельного медиа, а также маркетинговой активностью рекламодателей из дружественных стран.

В «Игронике» также ожидают роста во втором квартале в первую очередь за счет того же «эффекта низкой базы» и проседания второго квартала 2022 года. Подтверждают тенденцию и в Havas Media. «Этот рост обусловлен не посткризисным скачком, а скорее сильным падением объемов рынка во втором и третьем кварталах 2022 года, с которыми проводится сравнительный анализ»,— объясняют в NMi Group.

Юлия Юрасова