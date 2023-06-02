РБК: гендиректор Третьяковки ушла на больничный на фоне передачи «Троицы» РПЦ

Гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева с 1 июня ушла на больничный, сообщили источники РБК. Русская православная церковь (РПЦ) ожидает, что 4 июня икона XV века «Троица», написанная Андреем Рублевым, прибудет в храм Христа Спасителя.

Как пишет РБК, на период больничного обязанности гендиректора должен был исполнять ее первый заместитель Ринат Шигапов. Именно он, как сообщал «Ъ», в июле 2022 года подписывал документы о временной выдаче «Троицы» Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Зельфира Трегулова, которая тогда занимала пост гендиректора Третьяковки, уходила на этот период в отпуск. Однако теперь приказ об исполнении господином Шигаповым обязанностей гендиректора был отозван, все подписанные им документы за это время были переделаны под подпись госпожи Проничевой.

Для вывоза «Троицы» из Третьяковки необходимы подписи гендиректора галереи и главного хранителя музейных предметов, объяснил собеседник РБК. Сейчас документы находятся на этапе подготовки. Пока предполагается, что будет прописана временная передача иконы на период празднования Троицы.

Московская патриархия в мае распространила сообщение о том, что по решению президента Владимира Путина икона «Троица» будет передана Русской православной церкви. Икона, согласно этому сообщению, в течение года будет находиться в храме Христа Спасителя, после чего вернется в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. Музейное сообщество уже много лет настаивает на том, что даже временное пребывание хрупкой иконы вне комфортных музейных условий грозит уничтожением самому известному во всем мире памятнику древнерусского искусства.

Подробнее о рисках для иконы — в материале «Ъ» «Отшелушивание национальной духовности».

Леонид Уварчев