«Лето обещает быть жарким во всех смыслах»

США не являются врагом для россиян, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, Белый дом не стремится свергнуть российскую власть. Между тем мир на Украине на условиях Москвы невозможен. Также глава Госдепа уверен, что санкции достигли своей цели — национальной экономике нанесен существенный ущерб. Кремль в свою очередь заявил, что все последние мирные инициативы носят абстрактный характер, поэтому диалог едва ли возможен. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Запад ставит на военный сценарий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с речью в мэрии Хельсинки. Он озвучил несколько тезисов, которые смело можно назвать программными. Конечно, все это мы слышали и раньше. Однако на нынешнем этапе, видимо, бывшим партнерам важно как-то оформить свою позицию, дабы исключить какие-либо кривотолки.

Итак, главное. В последнее время появилось много разных мирных инициатив — в первую очередь, наверное, речь идет о китайской миссии. Хотя надо сказать, что о ней нынче ничего не слышно. Спецпредставитель Ли Хуэй ушел в тень. По крайней мере, так может показаться.

Между тем Вашингтон поддерживает любой мирный процесс. Однако ни о каких территориальных уступках со стороны Украины речи быть не может. Формула «мир в обмен на территории» неприемлема, равно как и заморозка конфликта. Это только ухудшит и без того непростую ситуацию. Россия использует паузу для накопления сил и новой атаки.

Также Блинкен обратился к россиянам, мол, даже сейчас «США вам не враг». После мирного завершения Холодной войны они там, на Западе, верили и надеялись, что у РФ есть светлое будущее, что получится создать свободное и открытое общество, которое готово к интеграции со всем миром. Скорее всего, имеется в виду с цивилизованным, то есть с западным. 30 лет все было вроде бы ничего, но вот сейчас случилось то, что случилось.

Нынешняя экономика РФ, по словам главы Госдепа, — лишь тень того, что было раньше. Свыше 1,7 млн иностранных компаний приостановили или прекратили свою деятельность, «миллионы», собственно, российских граждан уехали.

Европейские рынки, судя по всему, для Москвы потеряны окончательно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя указанные выше мирные инициативы, согласился, что таковых действительно в последнее время стало больше, но все они носят абстрактный характер, поэтому никаких предпосылок для диалога нет.

Что касается экономики, здесь Кремль также категорически не согласен — все у нас хорошо. Правда, теперь приходится ориентироваться на Восток и даже брать пример с Китая. Но в общем и целом никакие санкции нам не страшны. Ну вот, что называется, и поговорили.

Всем все ясно: мирный сценарий прямо сейчас невозможен. Что касается будущего, прогнозы строить бессмысленно, поскольку себя не исчерпал военный сценарий, как было неоднократно сказано. Посредники пытаются что-то такое предпринять, но в очередной раз безуспешно. Очень может быть, они сами не верят, что у них что-то выйдет, тем не менее продолжают попытки.

Отдельная интрига — предстоящий в июле саммит НАТО в Вильнюсе и, соответственно, некий новый статус Украины в составе западного мира. Блинкен заявил, что ждет решения «о новой мощной помощи Киеву». Судя по всему, лето обещает быть жарким во всех смыслах. И со всех точек зрения.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".