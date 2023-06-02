Госсекретарь Блинкен: США не враг россиянам

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не являются врагом для россиян и никогда не стремились к свержению правительства в России. По его словам, Вашингтон с 2021 года прикладывал все усилия, чтобы «успокоить Россию». Об этом господин Блинкен рассказал в ходе выступления в мэрии Хельсинки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энтони Блинкен

Фото: Reuters Энтони Блинкен

Фото: Reuters

«В 2021 году США сделали все, чтобы успокоить Россию, показали готовность к разрядке, стремились предотвратить эскалацию. Мы предложили два пути: дипломатии и агрессии. В последнем случае мы пообещали три вещи: поддержать Украину, создать максимальные издержки для России, а также усилить НАТО. Одновременно мы скоординировали планы и стратегии по противодействию потенциальному вторжению России с партнерами в НАТО, G7, Евросоюзе и другими союзниками по всему миру»,— сказал он (цитата по ТАСС).

В ходе своего выступления Энтони Блинкен обратился к гражданам России: «США — не ваш враг, после мирного завершения Холодной войны у нас была надежда, что у РФ светлое будущее, свободное и открытое к интеграции со всем миром. Более 30 лет мы работали над стабильными взаимоотношениями с Москвой, потому что мы верили, что свободная и процветающая Россия — в интересах всего мира».

Госсекретарь США также отметил, что у Вашингтона никогда не было планов свержения российского правительства. По его мнению, россияне должны сами решать, каким будет их будущее. «США не стремятся уничтожить Россию или свергнуть ее режим. Интересы Америки включают процветающую Россию»,— заключил он.

Власти США не раз подчеркивали, что не собираются вступать с Россией в военный конфликт. В частности, 18 мая в интервью газете The Washington Post министр обороны США Ллойд Остин заявил, что российско-украинский конфликт никогда не был и не станет поводом для Вашингтона воевать с Россией.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева