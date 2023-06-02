Жители новых регионов смогут обращаться за помощью в трудоустройстве по всей стране

Граждане, зарегистрированные в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, смогут обращаться в центры занятости по месту фактического пребывания, следует из постановления правительства России.

Согласно документу, помощь с временным трудоустройством для жителей новых субъектов РФ будет включать финансовую поддержку при наличии госрегистрации в качестве ИП. Кроме того, указанная категория граждан может рассчитывать на переобучение.

Правительство напомнило, что воспользоваться услугами центров занятости могут безработные и граждане, которые находятся под угрозой увольнения, отправлены в неоплачиваемый отпуск или переведены на неполный рабочий день. Обратиться за услугами по трудоустройству можно без привязки к месту регистрации, но в пределах одного региона, отметил кабмин.

30 сентября 2022 года Владимир Путин подписал указ о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. С октября 2022-го российские паспорта получили почти 1,5 млн жителей присоединенных к РФ регионов. Перед началом военной операции более 870 тыс. жителей Донецкой и Луганской Народных Республик получили гражданство России. Кроме того, на конец марта 2023 года в Россию прибыли более 5,5 млн беженцев с территории Украины.

Эрдни Кагалтынов