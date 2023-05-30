Почти 1,5 млн жителей новых регионов получили паспорта РФ

С октября 2022 года российские паспорта получили почти 1,5 млн жителей присоединенных к РФ регионов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной развитию новых территорий.

«Важно, чтобы все их жители ощущали реальные изменения, происходящие в городах, поселках, видели, что улицы и дома постепенно восстанавливаются, улучшаются бытовые условия, появляется возможность для получения образования, профессиональной деятельности»,— рассказал премьер (цитату приводит пресс-служба правительства).

30 сентября 2022 года президент Владимир Путин включил ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в состав России по итогам прошедших там референдумов. В этих четырех регионах введено военное положение. В ДНР и ЛНР сохраняются прежние структуры правительств и парламенты, в которых пока нет российских партий. 29 мая господин Путин подписал закон, предусматривающий возможность проведения выборов на территории, где действует военное положение.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер