Чемпион по доходам

Формально самым успешным в коммерческом отношении членом Российской премьер-лиги (РПЛ), как следует из опубликованной Российским футбольным союзом (РФС) информации о ключевых финансовых показателях ее клубов, в 2022 году стали получившие прибыль почти в 800 млн руб. скромные «Крылья Советов», а главным неудачником в этом смысле — «Спартак» с убытками, значительно превышающими 2 млрд руб. С лидером по доходам, однако, никаких сюрпризов. Им оказался доминирующий в РПЛ «Зенит» с поступлениями свыше 16 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

РФС представил очередную публикацию ключевых финансовых показателей клубов двух высших дивизионов. Она ежегодно производится в соответствии с правилами Союза европейских футбольных ассоциаций по лицензированию и финансовому fair play. В нынешнем отчете приводятся данные за 2022 год. На него пришлась концовка прошлого сезона и первая половина текущего: он завершится заключительным туром чемпионата страны в субботу, а также суперфиналом Кубка России 11 июня.

Неожиданностью отчета можно считать внешний вид рейтинга, ранжирующего клубы Российской премьер-лиги по прибыльности.

На верхней строчке в нем оказались скромные «Крылья Советов», которым грозит участие в стыковых матчах за право остаться в элите, с прибылью в 777,5 млн руб., на нижней — гранд «Спартак». Он один из всего шести клубов, показавших в 2022 году убытки, наряду с другими грандами — «Ростовом», ЦСКА и «Краснодаром», а также уже вылетевшими из премьер-лиги «Химками» и «Торпедо». У спартаковцев, которые как раз летом 2022 году сменили основного владельца — Леонида Федуна на ЛУКОЙЛ, они составили 2,35 млрд руб.

Впрочем, об имеющихся в распоряжении клуба ресурсах и возможностях принято судить не по его прибыльности, а по полученным поступлениям. И в классификации, выстроенной по этому принципу, не обнаруживается никаких сюрпризов. Ее уверенно, с большим отрывом возглавляет гарантировавший себе пятое подряд золото чемпионата России «Зенит». Его операционные доходы за 2022 год — 16,2 млрд руб. Их львиную долю (13,6 млрд руб.), как и у большинства отечественных клубов, петербуржцам, чьим ключевым партнером является «Газпром», приносят коммерческие доходы (в этот раздел включаются, например, спонсорские инвестиции). Следом за «Зенитом» идут «Краснодар» (9,3 млрд руб.), «Динамо» (7,9 млрд руб.), ЦСКА (7 млрд руб.) и «Локомотив» (чуть меньше 7 млрд руб.). «Спартак» (6,5 млрд руб.) — на пятой позиции. Впрочем, доходы экономных «Крыльев» все равно в два с лишним раза ниже — 2,7 млрд руб.

Зато «Спартак» — чуть ли не единственный клуб, в структуре поступлений которого важную роль сыграли в 2022 году доходы matchday, то есть генерируемые непосредственно матчами, прежде всего реализацией билетов.

Они принесли ему 1,3 млрд руб. У большей части других команд эта статья крайне несущественная.

С ней связана, видимо, любопытная интрига, касающаяся следующего отчета. В 2022 году доходы matchday в премьер-лиге выросли по сравнению с 2021 годом с его жесткими антиковидными ограничениями сразу на 1 млрд руб.— примерно до 5 млрд руб. в сумме. Но интересно будет посмотреть, какими они будут после подведения итогов текущего чемпионата с его катастрофическим падением посещаемости на фоне повсеместного введения Fan ID и массовых бойкотов игр в знак протеста против него фанатами.

Алексей Доспехов