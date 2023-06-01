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Коммерсантъ FM
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Сергей Карякин выступил против участия в Кубке мира по шахматам без флага и гимна России

Гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что получил приглашение Международной шахматной федерации (FIDE) поучаствовать в Кубке мира по шахматам. Он подчеркнул, что категорически против выступления на турнире без возможности играть под российским флагом. Карякин попросил подписчиков своего Telegram-канала проголосовать, выступать ли ему на Кубке мира без флага РФ.

Сергей Карякин

Сергей Карякин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сергей Карякин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Это мой любимый турнир, он проходит по нокаут-системе, я не раз очень успешно там выступал. Но дело в том, что конкретно в предстоящем турнире я не смогу представлять свою страну, не смогу играть под своим флагом и в случае успешного выступления не смогу услышать гимн России. Соответственно, я категорически против этого, моя позиция — она не меняется, я ее много раз высказывал»,— сказал гроссмейстер.

Карякин отметил, что хотел бы услышать мнение подписчиков своего Telegram-канала, поэтому он запустил голосование о том, поддерживают ли они выступление на турнире без флага и гимна РФ. По состоянию на 19:00 мск из 11,2 тыс. проголосовавших 9% выступают за участие в турнире, 91% — против.

29 мая FIDE опубликовала список (.pdf) игроков, приглашенных на Кубок мира по шахматам. В него вошел и Карякин. Подтвердить свое участие в турнире шахматисты должны до 2 июня.

31 мая шахматная федерация вернула гроссмейстера в рейтинг FIDE. Он был исключен из него 28 февраля, потому что не играл более года. В начале мая Карякин занял третье место на командном чемпионате России в Сочи.

FIDE запретила флаги и гимны России и Белоруссии 28 февраля 2022 года, откликнувшись на призыв Международного олимпийского комитета, связанный с началом военной операции на Украине.

Эрдни Кагалтынов

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