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Коммерсантъ FM
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Nikkei: резко вырос объем плохих долгов по китайскому проекту «Один пояс — один путь»

За время пандемии объем плохих кредитов, выданных Китаем развивающимся странам в рамках проекта «Один пояс — один путь», вырос более чем в четыре раза. Об этом пишет Nikkei со ссылкой на данные аналитической компании Rhodium Group. По ее подсчетам, в период с 2020 по 2022 год объем кредитов, условия которых пришлось пересмотреть или же которые вообще пришлось списать, вырос до $76,8 млрд. В предыдущие три года объем таких долгов составил $17 млрд. Худшим в этом отношении был 2020 год — тогда плохие долги составили $48,7 млрд. К 2022 году они снизились до $9 млрд, но это все еще почти втрое выше допандемийного уровня.

В рамках инициативы «Один пояс — один путь» Китай вкладывает средства в инфраструктурные проекты, включая строительство автомобильных и железных дорог, портов и др., в странах Азии, Африки и Европы. По данным Американского института предпринимательства, до пандемии Китай инвестировал в проект около $100 млрд в год, с 2020-го эта сумма снизилась до $60–70 млрд в год. По мнению экспертов, это связано в числе прочего с накоплением плохих долгов.

Эксперты и раньше отмечали тот факт, что кредиты по проекту «Один пояс — один путь» способствуют существенному росту долга развивающихся стран и их зависимости от Китая. Накоплению просроченных кредитов в последние годы способствовали в числе прочего пандемия и связанные с ней макроэкономические сложности, замедление экономики и т. д. По мнению аналитиков, Китай вряд ли будет дальше кредитовать по проекту «Один пояс — один путь» в допандемийных объемах. «Китай продолжит использовать "Один пояс — один путь" для расширения своего влияния и обеспечения доступа к ресурсам, помня при этом о проблемах с долгами. Можно ожидать, что его инвестиции будут постепенно расти, но сложно представить, чтобы они вернулись к своему доковидному пику»,— считает аналитик исследовательского института японской корпорации Itochu Есино Тамаи.

Яна Рождественская

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