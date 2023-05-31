Сенатор Грэм анонсировал контрнаступление Украины в ближайшие дни

Американский сенатор Линди Грэм, который был в Киеве на прошлой неделе, заявил, что президент Владимир Зеленский ознакомил его с планами украинских вооруженных сил. По словам сенатора, в ближайшее время начнется «впечатляющая демонстрация сил» ВСУ.

По словам сенатора, Владимир Зеленский предоставил ему «подробный разбор» военных планов Украины по контрнаступлению. «В ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев»,— рассказал он Politico. Он отметил, что удары, растягивающие российскую оборону, уже начались.

29 мая командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что время контрнаступления «скоро наступит». Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что контрнаступление может начаться «завтра или через неделю».

На прошлой неделе начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сказал, что украинские военные получили необходимый для контрнаступления минимум вооружений. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк говорил, что отдельные операции в рамках контрнаступления начались.

Анастасия Ларина