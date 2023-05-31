Глава Ленинградской области установил выплаты при ранении или гибели бойцов ЧВК

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко установил региональные выплаты при ранении или гибели для бойцов частных военных компаний (ЧВК). Об этом сообщил Telegram-канал регионального правительства. Ранее на такую поддержку могли рассчитывать только военнослужащие вооруженных сил РФ из Ленобласти.

В пресс-службе региона уточнили, что под ЧВК понимаются «организации, содействующие выполнению задач, возложенных на вооруженные силы России в ходе специальной военной операции». Таким образом, бойцы подконтрольной российскому предпринимателю Евгению Пригожину ЧВК «Вагнер» в случае ранения также станут получателями региональной денежной помощи.

Кроме того, в Ленинградской области повысили до 300 тыс. руб. выплату при заключении контракта о прохождении военной службы. Согласно подписанному господином Дрозденко постановлению, она положена также офицерам запаса, решившим заключить контракт для участия в спецоперации.

Накануне, 30 мая, в Сертолово и Сясьстрое начали работу два новых центра реабилитации ветеранов СВО. Как пояснил губернатор Ленобласти, в учреждениях доступны кабинеты физкультуры, водолечения, физиотерапии и психологическая помощь. Врачи имеют опыт работы на новых территориях РФ — в подшефном региону Енакиево, в госпиталях, а также прошли специальную психологическую подготовку.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург