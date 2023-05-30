В одном из микрорайонов Краснодара действует режим ЧС из-за двух боеприпасов времен ВОВ

На территории строящегося в Краснодаре жилого комплекса «Самолет» с 26 мая действует локальный режим чрезвычайной ситуации, сообщили «Ъ» в мэрии краевого центра. Причиной введения режима ЧС стало обнаружение во время строительных работ двух неразорвавшихся боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

По данным администрации Краснодара, первый неразорвавшийся снаряд на стройплощадке ЖК «Самолет» был найден 26 мая, в тот же день глава города Евгений Наумов своим постановлением ввел на территории жилого комплекса режим ЧС. Снаряд был вывезен на полигон и ликвидирован, однако 29 мая строители обнаружили в котловане еще один боеприпас. В настоящее время специалисты по разминированию готовятся к вывозу снаряда для утилизации. Мэрия Краснодара обращает внимание на то, что режим чрезвычайной ситуации введен не на всей территории города, а только на прилегающем к котловану участке.

Анна Перова, Краснодар