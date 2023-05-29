Абонентов не пускают в банки

В РСПП просят доработать законопроект, который предполагает запуск государственной системы обмена данными об абонентах между банками и операторами связи. В случае его принятия операторы смогут заключать контракты на передачу данных об абонентах только через оператора системы, которым станет структура Роскомнадзора. Идея не нравится никому: операторы опасаются монополизации сегмента, а банки — роста расходов на получение данных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с резолюцией по итогам заседания комиссии РСПП по связи и IT (в нее входят «Ростелеком», «Вымпелком», МТС, «МегаФон» и т. д.), которое прошло 29 мая. На нем обсуждался законопроект, регулирующий обмен информацией между банками и операторами связи. Речь идет о поправках к ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», которые еще в 2018 году на рассмотрение Госдумы внесла группа депутатов (Анатолий Аксаков, Игорь Дивинский и др.). Инициатива не продвинулась дальше первого чтения в 2019 году, но в 2022 году власти вернулись к ее доработке (см. “Ъ” от 28 февраля).

Законопроект предполагает разработку Единой информационной системы проверки сведений об абоненте (ЕИС ПСА). С ее помощью банки смогут идентифицировать пользователей финансовых услуг по номерам телефонов. Это позволит избежать мошеннических операций с использованием серых сим-карт (см. “Ъ” от 1 июня 2022 года).

На момент внесения законопроекта в Госдуму, судя по пояснительной записке, предполагалось, что оператор системы не будет хранить и обрабатывать данные, а ЕИС ПСА станет только шлюзом, с помощью которого банки смогут идентифицировать абонентов. Однако новая версия, говорится в резолюции комиссии РСПП, оговаривает, что оператор системы (им может стать подведомственный Роскомнадзору ГРЧЦ) будет хранить и обрабатывать данные, что «создает дополнительные риски их безопасности». «Есть сомнения, что Роскомнадзор, который недавно допустил крупную утечку (см. “Ъ” от 18 ноября 2022 года), сможет гарантировать сохранность информации»,— говорит источник “Ъ” на рынке связи. В ГРЧЦ комментировать законопроект отказались.

Еще большее беспокойство участников рынка вызывает тот факт, что оператор данных «будет вести самостоятельную коммерческую деятельность и получать вознаграждение от банков за предоставление сведений об абонентах» и только затем передавать им часть вознаграждения.

Операторы связи опасаются, что в результате не смогут заключать с банками прямые контракты на передачу данных абонентов. В МТС, «Вымпелкоме», «МегаФоне» и Tele2 не предоставили “Ъ” данные об объеме этого рынка. Но GR-директор «МегаФона» Владимир Месропян на заседании комиссии РСПП говорил, что средний банк ежемесячно платит операторам 250 тыс. руб. за доступ к этим данным, а крупный банк — до 3 млн руб. в месяц.

С учетом перечисленных рисков авторы резолюции предлагают доработать проект, исключив из него запрет на заключение прямых контрактов между операторами связи и банками, а также предусмотреть использование ЕИС ПСА только в качестве шлюза для передачи данных, но не для их хранения и обработки.

«Проект не предполагает, что оператор системы будет хранить и обрабатывать данные на своей стороне. Беспокойство операторов вызвано тем, что они больше не смогут диктовать свое ценообразование на рынке данных»,— заверил “Ъ” Анатолий Аксаков. В ЦБ сказали, что принятие законопроекта «способствует снижению числа мошеннических операций на финансовом рынке». В Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке на запросы не ответили.

С технической точки зрения для банков не имеет значения, как получать сведения — от операторов сотовой связи или из ЕИС ПСА, отмечает источник в одном из банков. «Важен вопрос ценообразования,— говорит он.— Но если операторам с появлением единой системы запретят передачу данных, она станет монополистом, что может увеличить стоимость сервиса для банков». В конечном счете, допускает собеседник “Ъ”, это лишь увеличит расходы кредитных организаций на борьбу с мошенничеством, «которые и так высоки».

Никита Королев, Татьяна Исакова, Ольга Шерункова