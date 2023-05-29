Приговор Лилии Чанышевой огласят 14 июня

Приговор бывшему координатору штаба Алексея Навального в Уфе («Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены в России) Лилии Чанышевой (внесена в список террористов и экстремистов) судья Кировского райсуда Уфы Азамат Бикчурин огласит 14 июня, сообщил «Ъ-Уфа» ее адвокат Сергей Макаренко. Гособвинение просило признать ее виновной в организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ) и НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ), а также в призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК РФ) и приговорить к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 700 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Сегодня на заседании в Кировском райсуде завершились прения сторон, и Лилия Чанышева выступила с последним словом. Она отметила, что ее уголовное дело — политическое, вину она не признает. «Политик — это тоже профессия. Поэтому признавать вину для меня — это все равно, что учительнице признать вину в том, что она — учительница, а врачу, что она — врач»,— заявила госпожа Чанышева.

Уголовное дело слушалось в закрытом режиме.

Влада Шипилова

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