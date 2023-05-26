ТАСС: на счетах блогера Блиновской и ее мужа арестованы еще сотни миллионов рублей

Следствие наложило обеспечительные меры в отношении 136 банковских счетов основательницы «Марафона желаний» Елены Блиновской и ее мужа Алексея. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Арест произведен в рамках уголовного дела о неуплате налогов с физлица в особо крупном размере на сумму почти 1 млрд руб. 15 мая суд запретил определенные действия господину Блиновскому, которого обвиняют в пособничестве уклонению от уплаты налогов, 22 мая суд оставил под домашним арестом госпожу Блиновскую.

«Сумма арестованных денежных средств составляет сотни миллионов рублей в различной валюте»,— рассказал собеседник агентства.

Арест наложен в таких кредитных учреждениях, как Тинькофф банк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Райффайзенбанк и других, сообщили сегодня, 26 мая, ТАСС в правоохранительных органах. В Пресненском суде Москвы сообщили, что принятие обеспечительных мер в отношении 136 банковских счетов блогера и ее мужа признано законным. Размер денежных средств, арестованных следствием, в суде не уточнили.

Елена Блиновская была задержана при попытке пересечь границу РФ 27 апреля. В мае ТАСС сообщал, что следствие арестовало четыре банковских счета Елены Блиновской и два счета ее мужа, а сумма заблокированных в рамках уголовного дела активов оценивается в сотни миллионов рублей в различной валюте. В рамках уголовного дела блогер выплатила 10 млн руб.

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Мария Федотова