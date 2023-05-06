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Коммерсантъ FM
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ТАСС: на счетах Блиновской и ее мужа арестованы сотни миллионов рублей

Следствие арестовало четыре банковских счета блогера Елены Блиновской и два счета ее мужа, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Сумма заблокированной в рамках уголовного дела активов оценивается в сотни миллионов рублей в различной валюте. Счета арестованы в Россельхозбанке, Альфа-банке, Севергазбанке, Фора-банке, МТС-банке.

Блогер Елена Блиновская: кто такая и на чем зарабатывает

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Елена Блиновская была задержана при попытке пересечь границу РФ 27 апреля. Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 млн руб. и легализации денежных средств больше чем на 43 млн руб. Суд отправил ее под домашний арест до 26 июня, защита обжаловала это решение. Госпожа Блиновская признала вину и начала погашать недоимки.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Явка оплачена».

Леонид Уварчев

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