Мужу Елены Блиновской запретили пользоваться интернетом

Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий мужу блогера Елены Блиновской Алексею, который обвиняется в пособничестве уклонению от уплаты налогов (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ) и отмывании денег (п. «б» ч. 4 ст. 174.1). Ему запретили пользоваться телефонной связью и интернетом, ограничения в передвижениях не установлены, передает ТАСС.

Согласно решению суда, Алексею Блиновскому запрещено общаться со всеми участниками уголовного судопроизводства, кроме жены. Также ему нельзя отправлять и получать почтово-телеграфные отправления. Вину во время суда он не признал. О запрете определенных действий ходатайствовало следствие.

Елена Блиновская по делу о неуплате налогов в размере свыше 918 млн руб. и отмывании около 43 млн руб. находится под домашним арестом до 26 июня. Ее задержали 27 апреля при попытке пересечь российскую границу на автомобиле — она планировала выехать через Смоленскую область в Белоруссию. Вину блогер признала и начала выплачивать налоговую задолженность.

По данным СКР, супруги, «действуя согласно отведенной им преступной роли», привлекли подконтрольных индивидуальных предпринимателей и юрлиц, которые применяют специальные налоговые режимы. По версии следствия, это позволило вести деятельность через «формальное ''дробление'' бизнеса» с целью занижения доходов путем распределения их на подконтрольных лиц.

Подробнее об уголовных делах в отношении блогеров — в материале «Ъ» «ФНС подписалась на блоги».

Лусине Баласян