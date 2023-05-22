Суд оставил Елену Блиновскую под домашним арестом

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на домашний арест блогера Елены Блиновской. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 918 млн руб., по решению суда ей также запрещено пользоваться интернетом и средствами связи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Блиновская

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Елена Блиновская

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Постановление Пресненского суда Москвы (о домашнем аресте.— "Ъ") оставить без изменений, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения»,— сказала судья (цитата по ТАСС).

Госпожа Блиновская была задержана 27 апреля при попытке пересечь границу РФ. На следующий день суд отправил ее под домашний арест до 26 июня. Она признала вину и начала выплачивать налоговую задолженность. 15 мая ее мужу Алексею было предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств).

О развитии дела — в публикации «Ъ» «Муж и жена — не только одна сатана».

Лаура Кеффер