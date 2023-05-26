Губернатор Кондратьев: причиной ЧП в Краснодаре стало падение двух беспилотников

Краснодар утром 26 мая был атакован с помощью двух беспилотников, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram. Ранее произошедшее называли «хлопком», выясняя причины ЧП.

«Причиной утреннего происшествия на улице Морской в краевом центре стало падение двух беспилотников. Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала. А главное — обошлось без жертв»,— говорится в сообщении.

Утром 26 мая в районе улицы Морской прогремел взрыв. Власти Краснодара сообщили о повреждении офисного здания и жилого дома, а также двух зданий на улице Гаражной, расположенной неподалеку. Там выбило окна в пятиэтажном доме и повредило крышу частного домовладения. Глава Краснодара Евгений Наумов сообщил, что оценку ущерба проведут после окончания работы спецслужб. Мэр отметил, что все повреждения восстановят в ближайшее время.

В первые часы после происшествия в соцсетях появились ложные сообщения о падении дрона на автомобиль на улице Героя Яцкова. На самом деле транспортное средство поучаствовало в аварии на улице Восточно-Кругликовской днем ранее. Также сообщалось об эвакуации людей из поврежденных зданий. Эти сведения опроверг муниципальный центр управления. Информацию о якобы замеченном у стадиона «Краснодар» беспилотном летательном аппарате не подтвердили в экстренных службах.

Территорию происшествия оцепили. В настоящее время проходят следственные мероприятия.

Анастасия Донскова

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