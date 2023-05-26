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В экстренных службах Краснодара опровергли информацию о беспилотнике в районе стадиона Галицкого

Информацию о якобы замеченном у стадиона «Краснодар» беспилотном летательном аппарате опровергли в экстренных службах краевого центра и силовых ведомствах, сообщает «Кубань-24». Фейк распространился в соцсетях утром 26 мая.

Фото: «Кубань-24»

Фото: «Кубань-24»

«Информацию о БПЛА не подтвердили в МВД, СУ СК РФ по Краснодарскому краю и в МЧС»,— пишет издание.

В Краснодаре опровергли сведения о падении обломков на улице Героя Яцкова

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что Краснодар атаковали два беспилотника. Дроны упали в районе улицы Морской. В результате ЧП погибших и пострадавших нет. Повреждения получили дома и офисное здание.

Наталья Решетняк

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