В экстренных службах Краснодара опровергли информацию о беспилотнике в районе стадиона Галицкого

Информацию о якобы замеченном у стадиона «Краснодар» беспилотном летательном аппарате опровергли в экстренных службах краевого центра и силовых ведомствах, сообщает «Кубань-24». Фейк распространился в соцсетях утром 26 мая.
Фото: «Кубань-24»
«Информацию о БПЛА не подтвердили в МВД, СУ СК РФ по Краснодарскому краю и в МЧС»,— пишет издание.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что Краснодар атаковали два беспилотника. Дроны упали в районе улицы Морской. В результате ЧП погибших и пострадавших нет. Повреждения получили дома и офисное здание.
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