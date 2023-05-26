В Краснодаре опровергли сведения о падении обломков на улице Героя Яцкова

Информация о падении неизвестных обломков на автомобиль в районе улицы Героя Яцкова является ложной. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Сведения об инциденте распространились в социальных сетях.

«На самом деле эта машина после ДТП - стоит на проезжей части уже некоторое время. На кадрах видно, что дверь зафиксировали веревкой после дорожной аварии»,— говорится в сообщении.

В МЦУ города подтвердили информацию о том, что авто участвовало в ДТП. Авария произошла 25 мая около 22:48 на улице Восточно-Кругликовской. Автомобиль ВАЗ 2110 врезался в ГАЗель.

Утром 26 мая на улице Морской произошел хлопок, в результате которого пострадало офисное здание. В нескольких домах поблизости выбило окно и повредило кровлю. Городские власти предварительно сообщают, что жертв в результате происшествия нет. Ранее в Краснодаре опровергли сведения об эвакуации людей из поврежденного здания на улице Морской. Глава Кубани призвал жителей доверять официальным источникам информации.

Анастасия Донскова

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