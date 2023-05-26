В Краснодаре оцепили здание, пострадавшее от взрыва

В Краснодаре территория у офисного здания на улице Морской, пострадавшего в результате взрыва, оцеплена. Об этом сообщает «КП-Кубань».

На месте работают экстренные службы. На улицу Морскую также прибыл глава города Евгений Наумов. В настоящее время на территории работают экстренные службы. По предварительной информации пострадавших нет.

Хлопок прогремел в Краснодаре ранним утром 26 мая. В соцсетях сообщают, что причиной, якобы, стала атака беспилотника. Официальные ведомства данные сведения не комментируют. Мэр сообщил, что на улице Морской повреждения получили офисное здание и жилой дом. Поблизости, на улице Гаражной, в пятиэтажном доме выбило окна, а в частном строении была повреждена крыша. Глава Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что в социальных сетях по факту происшествия появляется много информации и призвал дождаться официальной версии произошедшего.

Анастасия Донскова

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