Мэр Краснодара показал фото поврежденных в результате взрыва домов на улице Гаражной

Глава Краснодара Евгений Наумов опубликовал фото повреждений домов на улице Гаражной, пострадавших в результате взрыва. Снимки опубликованы в Telegramмэра.

Сообщается, что в пятиэтажном жилом доме №77/1 выбило окна. В частном доме, находящемся поблизости повреждена кровля.

«После работы экстренных служб приступим к восстановлению повреждённых зданий»,— говорится в сообщении.

По данным оперштаба региона хлопок произошел 26 мая в 04:17. Причины взрыва устанавливаются. В соцсетях сообщают об атаке беспилотника, но к настоящему времени эти сведения не подтверждены. Наибольшее повреждение получило офисное здание на улице Морской.

Анастасия Донскова

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