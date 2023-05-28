Новостройки нащупали спрос

Несмотря на стабилизацию спроса на первичном рынке, застройщики пока не рискуют индексировать цены на новостройки: их средняя стоимость на крупнейших региональных рынках России в мае показывает незначительное снижение. Рекордный объем экспозиции способствует замедлению скорости сделок и сохранению на рынке высокой доли дисконтов. Аналитики сомневаются, что в ближайшее время спрос или стоимость новостроек существенно поменяется. Хотя в среднесрочной перспективе речь может пойти о номинальном росте средних цен, за счет увеличения доли предложения в высокой готовности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Средняя стоимость первичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в мае составила 140,6 тыс. руб. за кв. м, сократившись на 0,2% к апрелю. Такие данные приводят эксперты «ЦИАН.Аналитики», поясняя, что многие застройщики пока не рискуют индексировать цены. Согласно подсчетам «Этажей», средняя стоимость новостроек в России в целом сейчас составляет 119,2 тыс. руб. за кв. м. За месяц этот показатель вырос на 0,18%, за год — на 3,64%. Среднюю цену квартиры в новостройках в России аналитики «Авито Недвижимости» оценивают в 6 млн руб. За месяц значение сократилось на 0,8%, за год — на 2,9%.

Наиболее выраженный рост средней стоимости новостроек, по данным «ЦИАН.Аналитики», за последний месяц произошел в Челябинске, где цена предложения увеличилась на 1,3%, до 84,6 тыс. руб. за кв. м. В Уфе прирост составил 0,9%, до 114,7 тыс. руб. за кв. м. В Краснодаре, согласно подсчетам «Этажей», стоимость предложения увеличилась на 1%, до 94 тыс. руб. за кв. м. В Казани — на 1,4%, до 142,2 тыс. руб. за кв. м. Одновременно в Самаре средняя стоимость, по подсчетам «ЦИАН.Аналитики», за месяц сократилась на 1,3%, до 109,5 тыс. руб. за кв. м. В Ростове-на-Дону — на 1,7%, до 120,3 тыс. руб. В Москве новостройки сейчас стоят в среднем 319,8 тыс. руб. за кв. м, свидетельствуют данные «ЦИАН.Аналитики». За месяц, равно как и за год, этот показатель сократился на 0,7%. В Санкт-Петербурге стоимость первичной недвижимости за месяц выросла на 0,7%, а за год — сократилась на 2,3%, до 230,3 тыс. руб. за кв. м.

Спрос на первичное жилье можно считать стабильным. Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов говорит, что в мае после завершения праздничных дней число целевых действий с объявлениями было на 10% выше, чем в апреле, примерно соответствуя мартовским показателям. Руководитель первичного направления «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев добавляет, что активность пользователей в первой половине мая была на 29,4% выше, чем годом ранее.

Рынок, по мнению специалиста, замер: «последние месяцы активность то незначительно прирастает, то немного снижается».

Одновременно сохраняется заметный дисбаланс спроса и предложения: объем экспозиции, по оценкам «Авито Недвижимости», на 52% превосходит показатель прошлого года. «Объектов намного больше, чем покупателей на них»,— замечает господин Алексеев.

Алексей Попов также говорит о рекордном объеме предложения: «В Московском регионе покупателям доступно 117 тыс. квартир и апартаментов, больше (131 тыс. лотов) было только в середине 2015 года». Совокупный объем экспозиции на 18 крупнейших региональных рынках он оценивает в 313 тыс. лотов, это на 1% меньше, чем в апреле. «Показатель немного стабилизируется»,— замечает эксперт. Большой выбор, по наблюдениям директора по продажам «Этажей» Сергея Зайцева, способствует снижению скорости сделки: «Потенциальные покупатели рассматривают значительно большее количество объектов перед принятием решения».

На этом фоне значительная доля предложения продолжает экспонироваться с дисконтами. В Москве и Подмосковье на такие лоты сейчас приходится более 30% предложения, говорит господин Попов, называя скидки одним из ключевых драйверов продаж. «Но нужно иметь в виду, что в ряде случаев в "зачеркнутую" цену попадают цифры, которые никогда не фигурировали как реальные ценовые уровни, сделки по ним не заключались»,— замечает он. Дмитрий Алексеев говорит, что в Москве в акционные программы застройщиков сейчас включены 66% квартир, в Санкт-Петербурге — 59%. Эта конъюнктура, по мнению Сергея Зайцева, в ближайшее время вряд ли изменится.

«Рынок сейчас очень гибкий: нередко застройщики готовы предлагать особые условия под конкретного клиента в зависимости от скорости выхода на сделку, формата расчетов и запросов самого покупателя»,— говорит господин Зайцев.

Дмитрий Алексеев сомневается, что в ближайшем будущем стоимость квартир заметно изменится. В среднесрочной перспективе, по мнению Алексея Попова, средние номинальные цены предложения могут вырасти на 5–7% за счет постепенного увеличения в структуре предложения доли корпусов на высоких стадиях готовности. Эксперт также ожидает сохранения темпов продаж на уровне января—апреля. «Ускорение маловероятно: помимо сезонного фактора часть спроса "уйдет", переориентируется на вторичную и загородную недвижимость»,— говорит он. От снижения цен, по мнению господина Зайцева, сохраняющийся спрос рынок все же удерживает.

Александра Мерцалова