Технологии безупречных улыбок

В последние несколько лет рынок медицинских услуг и оборудования сильно страдал от нарушения цепочек поставок. Сначала из-за пандемии коронавируса, затем из-за санкционных ограничений. Однако есть направления, которые благодаря развитию отечественного производства совсем не пострадали. Такие примеры есть в стоматологии.

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Проверено экспертами

Красивая улыбка издавна считается признаком успеха и благополучия. И не зря, поскольку по состоянию зубов можно в целом судить о состоянии здоровья человека, его статусе и образе жизни. Помимо чисто эстетического эффекта неправильно сформированный прикус может быть причиной серьезных заболеваний и проблем со здоровьем в будущем, поэтому чем раньше заняться его исправлением — тем лучше. По статистике для 60% пациентов основной мотив обращения к ортодонту — это эстетика, а для остальных 40% это, как правило, функциональные нарушения.

Взаимосвязь правильного положения зубов с общим состоянием здоровья достоверно установлена. В профессиональных библиотеках, таких как PubMed и Scopus, можно найти большое количество статей, связывающих прикус с мышечной нагрузкой в области шеи и спины: дисбаланс приводит к нарушениям осанки, головным болям и другим проблемам. Подтверждено влияние прикуса на здоровье ЖКТ, эстетику лица (образование преждевременных, несимметричных морщин, нарушение пропорций лица), ну и, конечно, на здоровье зубов (стираемость, удобство поддержания гигиены, здоровье десен). Вовремя исправленное положение зубов — это прежде всего инвестиции в свое здоровье.

Существуют разные способы коррекции прикуса, однако вне зависимости от метода успех зависит от профессионализма врачей, дисциплинированности пациентов, а также качества и технологичности используемых материалов. Важно отметить, что здесь российским производителям удалось добиться значительных успехов. Так, бренд Eurokappa сегодня является одним из лидеров отечественного рынка элайнеров. Производитель начал свою деятельность сравнительно недавно, но уже успел завоевать доверие у лучших ортодонтов нашей страны и множества пациентов.

Стратегическое импортозамещение

Решение запустить производство элайнеров в 2017 году было достаточно смелым. Несмотря на то что рынок элайнеров в России только начинал развиваться, всемирно известный зарубежный бренд уже активно осваивался в стране. Однако руководство компании увидело перспективу при условии соответствия высочайшим стандартам качества.

Именно поэтому были выделены три основополагающих принципа работы Eurokappa: высокая квалификация специалистов, разрабатывающих SetUp-модели, безупречное качество материалов и технологий, используемых при производстве элайнеров, кратчайшие сроки производства и доставки готовых индивидуальных комплектов.

Самой большой сложностью при запуске производства оказался подбор сотрудников. Нужно было начинать с нуля: найти специалистов, которые сначала научатся сами моделировать виртуальный план лечения, а потом научат других. Далее — подобрать подходящее оборудование и материалы для производства 3D-моделей. Эксперты компании изучали лучшие практики, смотрели, как процессы выстроены в западных компаниях, ведь цель изначально была поставлена амбициозная — создать самое передовое и качественное производство элайнеров в России.

На сегодняшний день компания располагает производством полного цикла и может выпускать до 10 тыс. элайнеров в день. Это производство — единственное в России, сертифицированное по международному стандарту качества ISO.

Высокие технологии и индивидуальный подход

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Элайнеры — это не просто комплект прозрачных капп из пластика. Это результат работы большой команды экспертов. SetUp-модель разрабатывается на собственном программном обеспечении. С помощью аналитических возможностей программного обеспечения врач может контролировать предложенный виртуальный план лечения (окклюзиограмму, тепловую карту, наложение перемещений). Также программное обеспечение Eurokappa позволяет демонстрировать пациентам, как будет проходить лечение, еще до установки элайнеров.

Виртуальный план лечения составляют практикующие врачи-ортодонты на основании клинической ситуации в полости рта пациента, запросов и целей врача. Почему это важно? Если моделированием SetUp-модели будет заниматься сотрудник без специализированного медицинского образования, то он, моделируя виртуальные перемещения, может не учитывать возможную биомеханику и многие критические факторы. В компании Eurokappa такое практически исключено: ортодонты-технологи сами постоянно ведут клинический прием, поэтому знают о физиологических возможностях и плане перемещений зубов все. Это позволяет составить такой план лечения, который будет гарантированно эффективным и лишь в крайнем случае потребует изменений в ходе лечения. Важно и то, что врачи—партнеры компании могут вести диалог с технологами на одном языке, не объясняя на пальцах, что им нужно. Это гарантирует глубокое взаимопонимание, а значит, эффективный план лечения составляется в кратчайшие сроки.

Для изготовления элайнеров Eurokappa используется специальный медицинский биополимер. Этот материал безопасен, не повреждает зубную эмаль и не натирает десны. Он гипоаллергенный, не окисляется, не вступает в химические реакции со слюной. Специалисты производства постоянно контролируют все процессы: поддерживают необходимые параметры оборудования, на котором изготавливаются элайнеры, контролируют качество материалов, используемых при их изготовлении, каждый элайнер проверяется на отсутствие производственного брака.

Обмен опытом

Важное направление деятельности Eurokappa — наращивание компетенций и повышение квалификации у практикующих врачей-ортодонтов. С этой целью компанией был создан собственный учебный центр. В Академии Eurokappa доступны все форматы обучения: сертификационные курсы, практические семинары и вебинары для разных уровней подготовки врачей. Опытные специалисты, ортодонты, начинающие свою практику, и даже ординаторы — каждый найдет подходящий курс. За первый год существования Академии обучение по разным программам прошли более 20 тыс. ортодонтов и стоматологов.

Сертификационные курсы для специалистов проводятся бесплатно по всей стране, в мероприятиях Академии принимают участие зарубежные эксперты, а в начале декабря традиционно проходит большой очный конгресс с иностранными спикерами. Партнеры и не только могут посетить конгресс, пообщаться и поделиться опытом с коллегами-экспертами, в том числе из других стран. Так, в минувшем году, несмотря на все сложности, конгресс прошел при участии врачей из Бразилии, Турции и Италии. При очной форме обучения врачи могут получить ответы на все вопросы и обменяться мнением с коллегами.

В будущее — с улыбкой!

Обязательное условия выживания любого бизнеса — способность оперативно отвечать на запросы рынка. Компания Eurokappa растет и развивается, с каждым днем получая все больше обратной связи от врачей. Именно мнение врачей позволяет оставаться по-настоящему современными, уверены в компании.

В ответ на растущий спрос на элайнеры компания наращивает производственные мощности, а также постоянно внедряет новые технологии и конструкционные инструменты.

Компания Eurokappa является резидентом «Сколково» — она не только производит элайнеры, но также исследует и разрабатывает собственные технологические конструкции. Например, специальные крючки для эластических тяг eurohook, элайнеры с крыльями для коррекции положения нижней челюсти у растущих пациентов eurowings, которые являются альтернативой массивным двухчелюстным аппаратам, разобщающие накладки europad (специальные накладки, необходимые для дополнительного разобщения зубных рядов верхней и нижней челюсти).

А удобный и функциональный личный кабинет и вьюер повышают скорость работы и взаимопонимание врачей и ортодонтов—технологов Eurokappa.

И, конечно, сервис — это сфера, в которой нет пределов для развития. Команды ортодонтов-технологов и клинических экспертов компании постоянно обучаются, штат сотрудников увеличивается. Eurokappa планирует и дальше развиваться и совершенствовать производство и технологии. Цель на 2023 год — выпустить более 500 тыс. элайнеров.

Мария Григорьева