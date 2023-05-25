«ЭлектроФест18», «Женские посиделки» и трибьют Rammstein

В столице Удмуртии в предстоящие выходные 27 и 28 мая состоится электромобильный фестиваль, в рамках которого гости и жители города смогут увидеть прототип Lada e-Largus, Москвич 3е, а также зарубежные Tesla и BMW. На различных площадках города гостей ждут на выступление группы «Пегас» с трибьютом Rammstein, стендап-шоу «Женские посиделки» с блогером Верой Трефиловой и спектакль «Только для женщин». Для любителей книг пройдет сразу две гаражные распродажи. Подробнее — в афише «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com, книжная лавка «КУЗЕБАЙ» Фото: vk.com, книжная лавка «КУЗЕБАЙ»

Куда сходить любителям книг?

27-28 мая книжная лавка «Кузебай» проводит гаражную распродажу (0+). Жители и гости Ижевска могут безвозмездно принести книги моложе 2000 года или редкие издания 1990-х, а также пополнить свои библиотеки. Деньги с выручки помогут оплатить проезд и проживание Шамилю Идиатуллину и Анне Герасимовой, гонорар музыкантам и аренду оборудования на время книжного фестиваля, который пройдет 16-18 июня.

Издательство «МИФ» приезжает с гаражной распродажей книг в Штаб городских проектов ЛИФТ (0+). Здесь 27 и 28 мая с 12:00 до 20:00 можно познакомиться с новинками и бестселлерами, а еще — послушать лекторов.

Какие пройдут мастер-классы?

27 мая, в субботу, Музей искусств проводит на мастер-класс по созданию пейзажной композиции акрилом на оргалите «В предчувствии лета» (12+). Гостей научат технике раздельных подвижных мазков, что в сочетании с яркими чистыми цветами напоминает манеру письма импрессионистов. Стоимость — 500 руб., необходима запись.

Гончарная школа «Колокол» 27 мая, в субботу, приглашает на занятия по авторской керамике (6+). В течение дня здесь пройдут мастер-классы по созданию тарелки-мордочки — 10:30, кружки в форме животного — 11:00, чайной пары — 14:30, тарелок с посланием — 16:30, «монстерки» — 18:00. Для участия необходима регистрация.

28 мая «Колокол» научит гостей создавать пилы в форме кита — 10:30, кокоса — 11:00, вазы в виде лица или гор — 13:30, а также кружку с росписью — 16:30, тарелку «Лист» — 18:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба государственного русского драматического театра Удмуртии Фото: пресс-служба государственного русского драматического театра Удмуртии

Какие пойдут спектакли и концерты?

Русский драматический театр Удмуртии 27 мая в 18:30 покажет спектакль «Только для женщин» (18+). Брутальная комедия расскажет о компании шестерых друзей, которые попали под внезапное сокращение и полгода прозябают без работы. Их жизнь превратилась в бесконечные жалобы на семейную жизнь и случайные потасовки, однако как-то им на глаза попадается реклама мужского стриптиза, после чего в их головах рождается безумная идея. Стоимость билетов начинается от 660 руб.

В воскресенье, 28 мая, в караоке-баре «Огни» в 19:30 пройдет стендап-шоу «Женские посиделки» (18+) с блогером Верой Трефиловой. С приглашенным гостем будут обсуждать разные темы: моду, отношения, фитнес, бизнес. И все это — под напитки. Вход 200 руб.

28 мая в 18:00 на сцене BARROCK выступит группа «Пегас» с трибьютом индастриал-банды Rammstein (18+). В трек-листе Mein herz brennt, Reise reise, Zick zack, Deutschland, Wo bist du, Ohne dich, Engel, Mutter, Du Hast и другие хиты.

Театр оперы и балета 28 мая в 18:00 представит оперу в двух действиях «Риголетто» (16+). В основу сюжета легла драма Виктора Гюго, отражающая контрасты Ренессанса. Исторические фигуры короля Франции Франциска I и его шута Трибуле сменили герцог Мантуанский и шут с вымышленным именем Риголетто. Стоимость билетов начинается от 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Красильников Фото: Михаил Красильников

Куда сходить с детьми?

27 мая в парке имени Кирова в Ижевске в 12:00 стартует тренировка на открытом воздухе «Цигун при t от +15» (6+). 28 мая в парке Горького в 10:00 пройдет ярмарка изделий ручной работы (6+), в 14:00 — мастер-класс «Деревянный магнит» (6+). В 18:00 здесь пройдет тренировка на открытом воздухе «Zumba» (6+).

«ЭлектроФест18»

В столице Удмуртии 27 и 28 мая пройдет Всероссийский электромобильный фестиваль «ЭлектроФест18». Главной площадок станет сцена у входа и центральная аллея парка имени Кирова. В мероприятии примет участие автор проекта ProtestDrive Виталий Трейден.

27 мая ижевчан ждет выставочная экспозиция и масштабная программа. Официально мероприятие стартует в 10:00. Гости смогут посетить выставку электрокаров и гибридов, среди которых будут представлены прототип Lada e-Largus, первый российский электромобиль Evolute, Москвич 3е, а также различные модели зарубежных электрокаров и гибридов. В их числе Tesla, BMW, Toyota, Volkswagen, Fisker и другие.

Посетителей в 14:30 ждет дискуссионное шоу «Автобитва», где владельцы электрокаров будут «биться» с владельцами автомобилей на топливе, обсуждая «за» и «против» авто, а также пройдет коворкинг о тест-драйвах с приглашенными гостями из других регионов.

Кроме того, в 13:00 начнется первый в Удмуртии официальный слет любителей малого электротранспорта. Позднее, в 15:00, для всех гостей пройдет квест по парку. Детей ждут активности и экспозиция с прокатом техники. На фестивале также будет презентовано эко-такси.

Завершится первый день «ЭлектроФеста18» в 17:30 завершится музыкальным шоу от FM Cover Band.

28 мая с 10:00 до 19:00 на центральной аллее будет работать экспозиция электрокаров, а также состоятся презентации электромобилей.

Подготовила Софья Лямина