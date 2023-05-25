В Петербурге хотят отложить введение курортного сбора

Комитет по развитию туризма предлагает перенести введение курортного сбора на 1 апреля 2024 года. Соответствующий законопроект опубликован на сайте городской администрации.

Согласно предложению, сбор появится в Петербурге с 1 октября 2023 года, а плату взимать начнут с 1 апреля 2024. Таким образом, с октября сумма составит 0 руб. в сутки, а с апреля — 100 руб. в сутки.

В проекте закона комитет уточнил, что путешественник обязан будет оплатить сбор сразу за все планируемые дни, которые он будет находиться в отеле. При преждевременном выезде деньги вернутся туристу, добавили в Смольном. Деньги будут перечислены в Фонд развития курортной инфраструктуры.

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