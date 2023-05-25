Вместо центра мозга в Перми планируют построить клинику по восстановлению волос

Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае на открытом заседании 24 мая принял решение присвоить статус приоритетного инвестиционного проекта (ПИП) инициативе ООО «ЭКСО Проперти» по строительству в Перми на ул. Пушкина, 30, лечебно-диагностического центра. Для реализации проекта компания попросила предоставить ей в аренду без торгов участок площадью 769 кв. м. Общество собирается также задействовать под строительство расположенный рядом участок, который находится у него в собственности. Инвестиции в проект оцениваются в 80 млн руб., завершить возведение центра планируется в 2026 году. Общая площадь объекта составит около 1,5 тыс. кв. м. Предполагается, что здание будет сдаваться в аренду медицинским организациям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: презентация ООО «ЭКСО Проперти» Фото: презентация ООО «ЭКСО Проперти»

Гендиректор «ЭКСО Проперти» Денис Коногоров на заседании совета сообщил, что центр будет узконаправленным. По его словам, предполагается, что там будут оказывать стоматологические услуги, осуществлять лечение ЛОР-заболеваний и проводить процедуры по восстановлению волосяного покрова головы. «Клиник, объединяющих в себе такие направления с необходимым объемом диагностического и лечебного оборудования, мало»,— отметил господин Коногоров.

Ранее ООО «ЭКСО Проперти» представило свой проект совету по улучшению инвестиционного климата при главе Перми. Тогда представители компании сообщили, что планируют сдать центр в аренду некоему иногороднему центру исследования мозга и якобы уже достигли с ним предварительных договоренностей. Большинство членов городского совета поддержали проект, однако некоторые выступали против.

ООО «ЭКСО Проперти», по данным Kartoteka.ru, было зарегистрировано в Перми в 2006 году. Основным видом деятельности общества указано управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. В 2007 году Росздравнадзор выдал компании бессрочную лицензию на медицинскую деятельность. Учредителями компании являются Денис Коногоров — сын бывшего члена совета директоров «Уралкалия Андрея Коногорова, предприниматель Максим Трубников и депутат Пермской думы Даниил Морозов. Каждому из них принадлежит по 33% в уставном капитале общества. Выручка «ЭКСО Проперти» в 2021 году составила 125 тыс. руб., чистая прибыль — 20 тыс. руб.