Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава Геленджика опубликовал фото со стройплощадки парка отдыха на улице Десантной

Глава Геленджика Алексей Богодистов опубликовал фотографии со строительной площадки крупного парка отдыха на улице Десантной. Снимки размещены в Telegram-канале главы курорта.

«Подрядчик уже расчистил участок, выполнил монтаж дренажной системы для отвода воды и отсыпку дорог»,— говорится в сообщении.

На следующем этапе на стройплощадку завезут оборудование, необходимое для обустройства зон отдыха на общественной территории. После этого начнутся работы по озеленению парка. На 11 га пространства появятся сосны, вишни, кипарисы, магнолии и другие насаждения. Работы в парке отдыха планируют завершить до конца текущего года. В них задействованы 45 человек и 18 единиц техники.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...