Глава Геленджика опубликовал фото со стройплощадки парка отдыха на улице Десантной

Глава Геленджика Алексей Богодистов опубликовал фотографии со строительной площадки крупного парка отдыха на улице Десантной. Снимки размещены в Telegram-канале главы курорта.

«Подрядчик уже расчистил участок, выполнил монтаж дренажной системы для отвода воды и отсыпку дорог»,— говорится в сообщении.

На следующем этапе на стройплощадку завезут оборудование, необходимое для обустройства зон отдыха на общественной территории. После этого начнутся работы по озеленению парка. На 11 га пространства появятся сосны, вишни, кипарисы, магнолии и другие насаждения. Работы в парке отдыха планируют завершить до конца текущего года. В них задействованы 45 человек и 18 единиц техники.

Анастасия Донскова

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