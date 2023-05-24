В Крыму национализируют квартиру Зеленского

Власти Крыма национализируют ялтинскую квартиру президента Украины Владимира Зеленского, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов. По его словам, Госсовет Крыма сегодня примет постановление о национализации квартиры супруги украинского президента Елены Зеленской.

Помимо этого в собственность республики перейдет бывшая штаб-квартира запрещенной в РФ экстремистской организации «Меджлис» в Симферополе.

Ранее власти Крыма национализировали более 130 объектов, принадлежащие украинским собственникам: кинотеатр, заводы, крупные торговые центры и магазины.

Главным критерием отъема собственности, отмечали чиновники, являлась открытая антироссийская позиция их собственников.

Александр Дремлюгин, Симферополь