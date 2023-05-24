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Коммерсантъ FM
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Минфин США ввел санкции против северокорейских компаний из-за незаконной кибердеятельности

США ввели санкции против четырех компаний КНДР и одного гражданина страны за участие в незаконной кибердеятельности. Их считают причастными к поддержке режима Ким Чен Ына, сообщили в Минфине США.

Под санкции попали:

  • Пхеньянский университет автоматизации. В Минфине считают, что он отвечает за подготовку «злоумышленников в киберпространстве», многие из которых продолжают работать в киберподразделениях, подчиненных Генбюро разведки КНДР.
  • Бюро технической разведки и подчиняющийся ему 110-й исследовательский центр. По версии Минфина, эти организации руководят разработкой КНДР наступательной кибератаки и инструментов.
  • Chinyong Information Technology Cooperation (известна также как Jinryong IT Cooperation Company).
  • Гражданин КНДР Ким Сан Мана, который, по данным США, живет во Владивостоке. Его подозревают в выплате зарплаты «членам семей северокорейских зарубежных работников компании Chinyong».

Кроме этого, Минфин США продлил разрешение четырем американским компаниям на работу в Венесуэле. Генеральная лицензия была выдана Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes Holdings LLC и Weatherford International. До 19 ноября они смогут сохранить активы в Венесуэле и работать вместе с госкомпанией PDVSA без права операционной деятельности.

Олеся Павленко

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